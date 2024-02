Ue: Melenchon, l'Europa non è minacciata dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non è minacciata dalla Russia. Lo ha detto il leader della France Insoumise, Jean -Luc Melenchon, all'emittente televisiva "Tf1", commentando le recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sulla possibilità di inviare truppe in Ucraina. "Questo farebbe di noi dei belligeranti", ha detto Melenchon. Il leader di estrema sinistra si è poi detto contrario alla possibilità di fornire un "ombrello nucleare" agli alleati europei in caso di ritiro statunitense. (Frp)