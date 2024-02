Corea del Sud: sciopero medici tirocinanti, governo mobilita personale medico militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di mobilitare il personale medico militare per far fronte alla crisi sanitaria causata dallo sciopero dei medici tirocinanti nei maggiori ospedali del Paese, in corso ormai da una settimana. Nei prossimi giorni i medici militari e dottori locali verranno inviati negli ospedali che scontano la maggiore carenza di personale, ha annunciato oggi il primo ministro coreano Han Duk-soo. Il primo ministro ha inoltre rivolto un nuovo appello ai medici tirocinanti a tornare al lavoro entro la scadenza fissata dal governo per domani. Ieri il governo sudcoreano ha avvertito che se i medici tirocinanti non torneranno al lavoro entro domani, scatteranno nei loro confronti conseguenze disciplinari o legali. (segue) (Git)