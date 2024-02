Imprese: Leonardo e Sloane rafforzano collaborazione con accordi su elicotteri in Irlanda e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e Sloane hanno annunciato al salone elicotteristico Heli-Expo 2024 un rafforzamento della loro collaborazione sul mercato elicotteristico civile nel Regno Unito e in Irlanda con la firma di contratti preliminari per nove monomotori di nuova generazione AW09 e nuovi ordini per due bimotore leggeri AW109 GrandNew e due AW109 Trekker. E' quanto si legge in un comunicato stampa. I contratti preliminari per l’AW09 aggiunge Sloane al numero di partner internazionali che hanno scelto il nuovo modello. Sloane rafforza il consenso già raccolto dal programma AW09 e il suo potenziale di mercato mentre diversi distributori europei di elicotteri Leonardo stanno valutando di estendere al nuovo modello la loro collaborazione e i loro accordi di distribuzione nella regione. Con questo ulteriore risultato il successo commerciale mondiale dell’AW09 si estende a Regno Unito e Irlanda dopo gli annunci di partnership e gli accordi di distribuzione già sottoscritti in Nord America, America Latina, Africa e Asia nel 2023, alcuni dei quali con ordini da parte di utenti finali. Il numero complessivo di contratti preliminari supererà presto le 100 unità a livello mondiale. (segue) (Com)