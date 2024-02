Imprese: Leonardo e Sloane rafforzano collaborazione con accordi su elicotteri in Irlanda e Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo il record di consegne di AW109 siamo lieti di intraprendere questo nuovo viaggio insieme a Leonardo con l’AW09, un modello totalmente nuovo e che rappresenta un salto tecnologico nel mercato dei monomotore" ha dichiarato David George, presidente di Sloane. "Ero presente alle prime prove a terra dieci anni fa e non vedo l’ora di introdurre nel Regno Unito e Irlanda alle sue caratteristiche di prim’ordine. Siamo certi che diventerà il punto di riferimento in questa categoria, insieme alla nostra attuale offerta di prodotti Leonardo”, ha aggiunto. L’AW09 continua ad ottenere una risposta molto positiva da tutte le geografie tenendo conto dei progressi nello sviluppo del programma. Gli operatori del settore accolgono con favore l’AW09 grazie alle sue straordinarie caratteristiche e capacità multiruolo che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto a prodotti esistenti nella sua categoria. Un mock-up 1:1 della cabina, unitamente a avanzate caratteristiche digitali e di connettività del nuovo modello, sono in mostra sull’area statica di Leonardo al salone Heli-Expo suscitando grande interesse nel settore grazie alle sue caratteristiche distintive in termini di spazio in cabina, ergonomia e ingombro. La serie di elicotteri AW109 continua ad essere estremamente popolare nei mercati di riferimento di Sloane, in particolare per trasporto VIP/Corporate. (segue) (Com)