Imprese: Leonardo e Sloane rafforzano collaborazione con accordi su elicotteri in Irlanda e Regno Unito (3)

- In qualità di distributore regionale di Leonardo, Sloane ha ricevuto un totale di 14 AW109 nel periodo 2022-2023 e ha in programma di riceverne ulteriori sei quest’anno. Con l’ultimo ordine per quattro nuovi AW109, le relative consegne sono previste nel 2025 e 2026. Nel luglio 2022 Sloane ha confermato il suo Accordo di Distribuzione per il periodo 2022-2024 comprendendo entrambi i modelli di AW109 e l’AW169. La collaborazione di lungo periodo tra Leonardo e Sloane risale al 1995 quando Sloane è diventato distributore degli elicotteri VIP/corporate di Leonardo nel Regno Unito e in Irlanda. Con questa collaborazione sono stati consegnati oltre 110 elicotteri a operatori e privati nei due Paesi. L’Accordo di Distribuzione ha garantito ai clienti benefici costanti riducendo i tempi di consegna e assicurando loro esperienza sul prodotto e un pacchetto completo di servizi di supporto che permettono a Leonardo di mantenere la sua posizione di leadership nel trasporto executive/corporate, tra le altre applicazioni, nel Regno Unito e in Irlanda. Questo è stato ulteriormente rafforzato con il lancio del nuovo brand VIP Agusta alla fine del 2021 con le sue caratteristiche di esclusività e una nuova offerta di servizi. Sloane Helicopters opera anche in qualità di centro di assistenza tecnica autorizzato, fornendo supporto e manutenzione per la maggior parte dei GrandNew e degli AW169 VIP nella regione. Inoltre, Sloane è anche centro d’addestramento per gli elicotteri di Leonardo nel Regno Unito.. (Com)