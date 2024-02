Governo: Fornaro (Pd), rinvii lavori in aula mancanza di rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il Parlamento "non è il passacarte dell'esecutivo". Lo ha detto il deputato del Pd, Federico Fornaro, intervenuto alla ripresa dei lavori della Camera dopo i rinvii dovuti alle assenze del sottosegretario Durigon e dei sottosegretari alla Difesa. "Ancora una volta assistiamo a un continuo rinvio dei lavori dell'aula per le assenze del governo. Chiediamo rispetto e auspicabilmente anche la presenza dei sottosegretari responsabili per materia perché questo dovrebbe essere un luogo di confronto nel merito e non un luogo di ratifica di decisioni prese altrove", ha aggiunto. (segue) (Rin)