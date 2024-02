Tlc: Open Fiber, in Sicilia la banda ultra larga migliora lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sicilia è una delle regioni strategiche per il progetto di cablaggio di Open Fiber dedicato al Sud per dotare l'isola di una rete ultraveloce a banda ultra larga. La connettività ultraveloce finanziata con le risorse del Pnrr ad oggi nella regione raggiunge 17 Comuni e collega 12.313 civici, pari a 25.618 unità immobiliari tra abitazioni, imprese, attività commerciali e aree industriali che possono usufruire di una connessione Internet veloce, stabile e sicura. Lo riferisce un comunicato stampa di Open Fiber, secondo cui il dato sugli investimenti attuali e futuri dell'azienda di telecomunicazioni è emerso durante il webinar organizzato da Anci Sicilia su 'Reti Ultraveloci. Il Piano Italia a 1 Giga: informazioni e strumenti operativi per i Comuni siciliani', al quale ha partecipato Paola Martinez - responsabile Affari istituzionali territoriali di Open Fiber - che ha illustrato ai Sindaci i contenuti del Piano che rientra nell'ambito della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga. L'intervento è promosso dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del consiglio e attuato da Infratel Italia, che nei mesi scorsi hanno stipulato un protocollo d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e diversi operatori Tlc - tra cui Open Fiber - volto a favorire la realizzazione nel Paese di connessioni ad alta velocità di ultima generazione, sia fisse sia in mobilità, con l'obiettivo di accelerare l'attivazione degli interventi legati al Pnrr. (segue) (Com)