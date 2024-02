Tlc: Open Fiber, in Sicilia la banda ultra larga migliora lo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento, Paola Martinez ha illustrato ai Sindaci le modalità di intervento per la posa dei cavi in fibra ottica nei Comuni interessati dal Piano, attraverso il riutilizzo di infrastrutture esistenti secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2016 ('Decreto Fibra'), e le innovative tecniche di scavo come la micro-trincea e la minitrincea entrambe particolarmente vantaggiose e a basso impatto ambientale, in linea con la strategia sostenibile di Open Fiber. "È fondamentale la collaborazione con i Comuni sulla celerità dei tempi di rilascio delle autorizzazioni per l'avvio dei cantieri. Ciò consente a Open Fiber di accelerare la realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica e ridurre così il digital divide dei territori – aggiunge Martinez -. Una sinergia istituzionale a sostegno di un intervento che fornisce ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica amministrazione una connettività ultraveloce in linea con gli obiettivi strategici della 'Digital Compass' previsti dall'Unione Europea". (segue) (Com)