Tlc: Open Fiber, in Sicilia la banda ultra larga migliora lo sviluppo (3)

- Questi i Comuni siciliani dove Open Fiber - attraverso il Piano 'Italia a 1 Giga' - ha terminato i lavori per la realizzazione di un'infrastruttura con tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica fino a casa) e FWA (Fixed Wireless Access) nei quali numerosi operatori e Internet Service Provider stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce: Bagheria (179 civici), Belmonte Mezzagno (1.517), Capaci (383), Casteldaccia (1.013), Catania (148), Ficarazzi (761), Floridia (1.345), Gravina Di Catania (271), Isola delle Femmine (557), Mazara del Vallo (1.569), Piana degli Albanesi (385), Pollina (506), San Giovanni la Punta (1.385), San Gregorio di Catania (15), Santa Flavia (362), Santa Maria di Licodia (905), Villabate (1.012). Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti del Piano 'Italia a 1 Giga', per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: oltre alla Sicilia, i lavori sono in corso anche in Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto. (Com)