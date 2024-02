Israele: Brigate Qassam rivendicano lancio di 40 razzi nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Brigate Qassam, ala armata del movimento islamista palestinese Hamas, hanno rivendicato il lancio di 40 missili nel nord di Israele. In un messaggio pubblicato su Telegram, le Brigate hanno reso noto di aver colpito dal sud del Libano il quartier generale del 769mo Comando orientale israeliano a Camp Gibor e una caserma dell’aeroporto di Beit Hillel, che si trovano nei pressi di Kiryat Shmona, nell’area settentrionale dello Stato ebraico vicina alla frontiera. L’attacco, come ha spiegato l’ala armata di Hamas, è stato lanciato “in risposta ai massacri sionisti contro i civili nella Striscia di Gaza e all'assassinio dei leader e dei loro fratelli nella periferia meridionale del Libano". Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno riferito di aver identificato solo una decina di razzi e che uno di questi ha colpito un edificio a Kiryat Shmona, provocando danni ma nessun ferito. In precedenza, tra la notte e le prime ore del mattino, le forze israeliane avevano attaccato siti del partito sciita filo-iraniano Hezbollah nel Libano meridionale, colpendo alcune posizioni e un deposito di armi. (segue) (Lib)