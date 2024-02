Israele: Brigate Qassam rivendicano lancio di 40 razzi nel nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’attacco di Hamas contro lo Stato ebraico del 7 ottobre 2023, che ha portato le forze israeliane ad avviare un’operazione di terra nella Striscia di Gaza, anche il Libano è stato coinvolto nelle ostilità. Dall’8 ottobre, si sono progressivamente intensificati gli scontri tra le milizie di Hezbollah basate nell’area meridionale del Paese e le Idf. Negli ultimi giorni, le forze israeliane hanno sferrato degli attacchi in Libano in aree relativamente distanti dalla frontiera, a Baalbek e a Sidone, in risposta ai missili lanciati da Hezbollah nel nord dello Stato ebraico. La Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) ha riferito che i recenti avvenimenti in Libano e Israele rischiano di compromettere il raggiungimento di una soluzione politica per il conflitto a Gaza. Dall’inizio degli scontri, in Libano sono morte circa 280 persone, di cui la maggior parte membri di Hezbollah. (Lib)