Kirghizistan: premier Japarov, Pil raggiungerà 250 miliardi di dollari entro il 2050

- Il prodotto interno lordo del Kirghizistan arriverà a 250 miliardi di dollari entro il 2050. Lo ha promesso il presidente del Consiglio Akylbek Japarov nel corso di un incontro al ministero della Cultura, respingendo le previsioni internazionali secondo cui l’economia kirghisa non supererà i 20 miliardi di dollari alla metà del secolo. Nel 2023, secondo gli ultimi dati del Fondo monetario internazionale (Fmi), il Pil del Kirghizistan è stato pari a circa 12,7 miliardi di dollari. “Siamo in disaccordo con queste stime. Potete vedere voi stessi il tasso di crescita che abbiamo avuto negli ultimi anni”, ha affermato Japarov. “Entro il 2050 il nostro Pil arriverà a 250 miliardi di dollari. Lo stiamo dicendo a specialisti ed esperti di organizzazioni internazionali come l’Fmi, la Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo (Adb). Se il tasso di crescita cambia, il bilancio cambia, così come pure l’istruzione e la sanità, e i giovani smetteranno di cercare lavoro all’estero”, ha spiegato il capo del governo di Bishek, ripreso dall’agenzia di stampa “Akipress”. (Res)