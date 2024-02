Senegal: dialogo nazionale, il 2 giugno proposto come data delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali in Senegal si potrebbero tenere il prossimo 2 giugno. E’ questa la proposta di accordo al quale sono pervenuti i partecipanti al dialogo nazionale voluto dal presidente Macky Sall dopo il rinvio del voto, inizialmente previsto per il 25 febbraio. La proposta uscita dai due giorni di dialogo, boicottato da parte dell’opposizione ma al quale hanno partecipato altri attori e sigle sindacali, prevede il 2 giugno come data del voto, la conferma della partecipazione dei 19 candidati selezionati dal Consiglio costituzionale, la reintegrazione della candidatura del candidato di opposizione Karim Wade, escluso dal voto a causa della sua doppia nazionalità. La proposta prevederebbe tuttavia il prolungamento al potere del presidente Sall ben oltre la fine del suo mandato - il 2 aprile -, precisamente fino a luglio. Il candidato Thierno Alassane Sall, non parente del presidente, ha denunciato un “alto tradimento” in relazione alle conclusioni del dialogo. (Res)