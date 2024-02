Stellantis: vendite dell'economia circolare in crescita del 18 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La business unit di Economia Circolare di Stellantis è cresciuta del 18 per cento nel 2023 e mira a dare un ulteriore slancio alla crescita nel 2024. Sono questi i dati diffusi dal gruppo automotive per il programma 'Sustainera'. L'obiettivo di crescita per l'anno in corso sarà supportato dall'ampliamento dellla gamma di prodotti rigenerati, dal lancio in Nord America dell’offerta B-Parts per i ricambi usati e dalla finalizzazione della joint venture con Orano per il riciclo delle batterie. Nel 2023 l’attività della business unit di Economia Circolare, che si basa sulla strategia delle 4R, Reman, Repair, Reuse, Recycle (Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo, Riciclo), ha visto aumentare del 18 per cento il proprio fatturato globale rispetto al 2022. In tutte le 4R, la gamma completa di ricambi sostenibili è aumentata in maniera importante e ora copre il 15,2 per cento del fabbisogno post-vendita dei clienti. A questo si aggiunge un aumento delle vendite del 14 per cento nel 2023 per quanto riguarda Ale attività di rigenerazione e del 63 per cento per il riutilizzo.(Rpi)