Ucraina: Richetti (Azione), con Movimento 5 stelle posizioni opposte

- Con il Movimento 5 stelle "anche in Parlamento ci uniscono alcune battaglie, penso al salario minimo, e poi ci sono temi su cui non siamo assolutamente d'accordo, prima tra tutti l'Ucraina. Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione Per Renew Europe a Montecitorio, ad "Agorà". "Mentre ieri Conte diceva in tv che Zelensky ha un problema di look e dovrebbe ogni tanto vestirsi con abiti civili, noi oggi chiederemo conto a Crosetto delle intenzioni del governo sulle munizioni da mandare a Kiev. Dunque se a livello locale è più facile che si trovino intese quando il candidato fa proposte credibili, a livello nazionale Azione non rinnegherà le sue posizioni atlantiste ed europeiste per convenienze elettorali", ha aggiunto. (Rin)