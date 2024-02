Finanza: Centemero (Lega), bene Consob, tempi più brevi, riunione costi e uso dell'inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Bene la Consob che ora introduce tre principali novità per i prospetti informativi sulle emissioni obbligazionarie: tempi più brevi, riduzione dei costi e possibilità di presentare domande di approvazione anche in inglese". Lo ha detto il deputato della Lega e capogruppo in commissione Finanze, Giulio Centemero. "La semplificazione normativa è la spinta di queste innovazioni. Dobbiamo rendere la piazza finanziaria italiana più attraente, tutelando, nel mentre, gli investitori", ha aggiunto.