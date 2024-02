© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONEIl Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunisce per il question time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Bonifica Parco delle Colline di Napoli” ad iniziativa del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione- PER - Più Europa); “Urgenti interventi di manutenzione Istituto Paolo Colosimo” ad iniziativa della consigliera Roberta Gaeta (Demos), la quale discuterà anche una seconda interrogazione sul “Fondo per il ‘Dopo di Noi’”; “Mancanza di macchinari Pet nelle strutture pubbliche della provincia di Caserta-risposta al riscontro” della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) “Stato dell’arte del percorso di identificazione, presa in carico e gestione delle donne con mutazioni genetiche Brca 1 - 2” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino (Italia viva). Sede del Consiglio regionale della Campania Is. F13 al Centro direzionale (ore 11).Conferenza stampa di presentazione della mostra "Caravaggio la flagellazione di Cristo”. Intervengono il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo Edifici di Culto e direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt, il nuovo direttore del Museo di Donnaregina Antonio Loffredo, il direttore per la gestione museale del Museo di Donnaregina Elio de Rosa, il curatore della mostra Pierluigi Leone de Castris, l'assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci e l'assessore al turismo del Comune di Napoli Teresa Armato. Museo Diocesano in largo Donnaregina (ore 11).Tavola rotonda su "L'Autonomia regionale differenziata, solidarietà e territori": conclusioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Fondazione Banco di Napoli - Napoli (ore 15.30).Incontro sul tema "Intelligenza Artificiale e prospettive sociali". Introduce Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano; interviene, tra gli altri, Felice Casucci, assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania. Fondazione Gerardino Romano in piazzetta G. Romano 15 - Telese Terme (ore 18.30). (segue) (Ren)