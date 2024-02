© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEVertice per verificare lo stato di attuazione del decreto Campi Flegrei sul fenomeno del bradisismo. Interviene il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci. A seguire incontro con la stampa. Palazzo di governo in piazza Plebiscito - Napoli (ore 10).Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2024 della Corte dei Conti della Campania. Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes in Riviera di Chiaia 200 - Napoli (ore 10.30).Stati generali dell'alta formazione nel Mezzogiorno, iniziativa promossa dalla Uil Scuola Rua alla presenza del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Presenti, inoltre, la segretaria generale regionale, Maria Rosaria Cuocolo e il segretario generale Uil Napoli e Campania Giovanni Sgambati. Hotel Terminus in piazza Garibaldi - Napoli (ore 11).Cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici, della nuova sala conferenze dedicata alla memoria dell'architetto Giovanni Carbonara, del nuovo archivio per la conservazione del patrimonio e dei nuovi spazi espositivi nei quali sarà inaugurata la mostra "Panorami apocrifi" e saranno esposti i reperti archeologici recentemente sequestrati dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale. Intervengono il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio del MiC, Luigi La Rocca e il soprintendente Mariano Nuzzo. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli a Palazzo Reale - Napoli (ore 15). (Ren)