Camera: oggi question time con i ministri Crosetto, Schillaci e Lollobrigida

22 luglio 2021

- Si svolge oggi, mercoledì 28 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a interrogazioni sull'adozione di un piano di sviluppo dell'industria bellica italiana al fine di intensificare il supporto all'Ucraina, nel quadro degli aiuti europei (Richetti - AZ-Per-Re); sulle iniziative volte a scongiurare un aumento delle spese militari per favorire interventi per la transizione ecologica e a sostegno delle componenti più fragili della società (Zaratti – Avs); sull'Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Italia e Ucraina firmato a Kiev il 24 febbraio 2024 (Pellegrini – M5s).Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad estendere al personale medico gli incentivi fiscali previsti per il rimpatrio di docenti e ricercatori, al fine di sopperire alla grave carenza di personale (Patriarca - FI-Ppe); sulle iniziative volte al superamento delle permanenti criticità nel contenimento della brucellosi e della tubercolosi bovina e bufalina nel Sud Italia (Zinzi – Lega); sulle iniziative urgenti volte a stanziare le risorse e ad acquisire l'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al fine di una effettiva attuazione della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane (Faraone - IV-C-Re). (segue) (Com)