Camera: oggi question time con i ministri Crosetto, Schillaci e Lollobrigida (2)

- Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulla revisione del divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali di cui alla legge n. 172 del 2023 (Della Vedova - Misto-+Europa); sulle iniziative volte ad una revisione della Pac in sede europea per una maggiore tutela degli agricoltori italiani (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sulle iniziative volte alla tutela delle imprese del comparto agricolo, anche attraverso un pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle scelte relative alla nuova Pac (Vaccari – Pd-Idp); sulle iniziative a sostegno del comparto della pesca e dell'acquacoltura (Foti – Fd'I). (Com)