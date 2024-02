Sardegna: Silvestri (M5s), ha vinto la linea del Movimento, alleanze serie per governare bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle elezioni sarde ha vinto la linea del Movimento 5 Stelle, basata sui problemi della Regione e sul come risolverli e creata attorno alla competenza e alla professionalità di Alessandra Todde. Ci tengo a dire che quello che è successo in Sardegna è prettamente politico, al di fuori delle percentuali. Il M5S non parte dai nomi o dai numeri, parte dal progetto. E' così che si vincono le elezioni, ma soprattutto è così che si dà un senso alla vittoria". Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, alla trasmissione "Agorà" su Rai3. (Rin)