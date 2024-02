Imprese: Spagna, nel 2023 per Endesa utile di 742 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Enesa ha registrato un utile di 742 milioni di euro, il 71 per cento in meno rispetto all'utile di 2,5 miliardi di euro dell'anno precedente. Come indicato dalla società energetica spagnola del gruppo Enel questo è avvenuto a causa della minore presenza di elementi straordinari come la vendita parziale del business della mobilità elettrica a Enel, oltre all'impatto della tassa speciale del governo sulle società energetiche. Il margine operativo lordo (Ebitda) del gruppo nel 2023 ammonta a 3,7 miliardi di euro, il 32 per cento in meno rispetto all'anno precedente (5,5 miliardi di euro) a causa di impatti straordinari nel settore del gas (450 milioni di euro dovuti al lodo arbitrale su un contratto di fornitura di gas) e di accantonamenti per la digitalizzazione pari a 165 milioni di euro. I ricavi di Endesa sono scesi del 23 per cento nell'intero anno, a 25,4 miliardi di euro. Tutto ciò ha portato il gruppo a mancare gli obiettivi finanziari che si era prefissato per l'anno, ovvero un Ebitda compreso tra 4,4 e 4,7 miliardi di euro e un utile netto ordinario compreso tra 1,4 e 1,5 miliardi di euro. Nonostante questi dati, la società ha sottolineato la solida generazione di cassa nell'anno pari a 4,6 miliardi di euro. (Spm)