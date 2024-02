Moldova: oggi il congresso straordinario dei parlamentari separatisti filorussi della Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldova, si incontreranno ufficialmente oggi per discutere di questioni economiche, ma sullo sfondo dei timori legati a una possibile richiesta di annessione del territorio alla Russia. Parlando alla stampa locale e russi, i deputati separatisti hanno assicurato che l'incontro di oggi mira esclusivamente ad adottare misure in risposta alla recente introduzione da parte di Chisinau dei dazi doganali sulle importazioni dalla Transnistria. Tuttavia, è la prima volta che si tiene un congresso del genere dal 2006, quando i deputati separatisti decisero di indire un referendum sull'integrazione di questo territorio nella Russia. In quel referendum, il cui risultato non è stato riconosciuto a livello internazionale, la Transnistria ha votato con il 97,1 per cento a favore dell'integrazione nella costituzione amministrativa russa. Con una popolazione ufficiale di 465 mila abitanti, la maggior parte dei quali parla russo, la Transnistria, una stretta striscia di terra lungo il fiume Nistro, non è riconosciuta come uno Stato dalla comunità internazionale e nemmeno dalla Russia. Tuttavia, per Mosca la regione rappresenta una “testa di ponte” non lontana dai confini dell'Unione europea. La Federazione russa viene regolarmente accusata dalle autorità di Chisinau e dai Paesi europei di cercare di destabilizzare la Moldova, un tempo nella sua sfera di influenza, ma attualmente governata da autorità decisamente filoeuropee.(Rob)