Libia: comunicato Consiglio di sicurezza Onu chiede “elezioni il prima possibile”

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito il proprio “forte impegno” a favore di un “processo politico inclusivo” in Libia che consenta lo svolgimento di “elezioni presidenziali e parlamentari nazionali libere, giuste, trasparenti e inclusive il più presto possibile”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Consiglio di sicurezza rilasciato ieri dalla presidente di turno, Carolyn Rodrigues-Birkett. In particolare, l’organismo del Palazzo di vetro di New York ha confermato il “forte sostegno” al ruolo dell’invito Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, per favorire “un processo politico inclusivo” basato sull’Accordo politico libico di Shkirat, sulla tabella di marcia del Forum di dialogo politico libico (Lpdf), nonché sulle leggi elettorali aggiornate concordate dal Comitato 6+6, formato dai membri della Camera dei rappresentanti (est) e del Consiglio di Stato (ovest). (segue) (Lit)