Libia: comunicato Consiglio di sicurezza Onu chiede “elezioni il prima possibile” (2)

- Il comunicato ha sollecitato le parti libiche a “impegnarsi pienamente” con Bathily “senza precondizioni” per a raggiungere “i compromessi necessari per portare il Paese verso le elezioni”. Allo stesso tempo, i membri del Consiglio di sicurezza hanno sottolineato “l’importanza di fornire un ambiente sicuro”, sostenendo anche “gli sforzi del Consiglio presidenziale per avviare il processo di riconciliazione nazionale, con il sostegno dell'Unione Africana” attraverso una conferenza che svolgerà il 28 aprile a Sirte". Infine, il comunicato ha rilanciato “l’appello al ritiro immediato di tutte le forze straniere, dei combattenti stranieri e dei mercenari dalla Libia”, esprimendo “preoccupazione alla luce delle crescenti tensioni in Libia, compresa la proliferazione delle milizie armate”. (segue) (Lit)