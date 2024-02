Leonardo: accordo quadro con Bristow per dieci elicotteri AW189

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e Bristow Group Unc., leader globale nella fornitura di servizi innovativi e sostenibili nel campo del volo verticale, hanno annunciato un Accordo Quadro con ordini fermi per dieci elicotteri AW189 e opzioni per ulteriori dieci unità. Bristow impiega attualmente 21 AW189 a livello globale, con ulteriori cinque in uscita dalla linea di assemblaggio quest’anno. Il nuovo Accordo Quadro - si legge in una nota - prevede un piano di espansione flotta per il periodo 2025-2028. Bristow impiega l’AW189 per trasporto offshore a supporto dell’industria energetica e per servizi governativi a sostegno di operazioni di ricerca e soccorso nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e, dall’inizio del 2025, in Irlanda. L’AW189, il modello di maggior successo nella sua categoria di peso, garantisce design moderno, ampio raggio d’azione e autonomia, elevata sicurezza e capacità di carico vicina a modelli di maggiori dimensioni e peso ma con costi operativi più contenuti. “Quest’ultimo passo compiuto a supporto di Bristow è ulteriore prova delle straordinarie capacità dell’AW189, modello di riferimento nella sua categoria per compiti di supporto all’industria energetica presso i maggiori operatori e in importanti paesi", ha dichiarato Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters. "Siamo orgogliosi di poter continuare a garantire il nostro contributo a Bristow con questo elicottero, la sua tecnologia e le soluzioni di supporto prodotto ad esso collegate”. (segue) (Com)