Leonardo: accordo quadro con Bristow per dieci elicotteri AW189 (2)

Bristow, partner di Leonardo da oltre 28 anni, ha una flotta composta da un'ampia gamma di modelli, tra cui il monomotore AW119, il bimotore leggero AW109, il bimotore di classe intermedia AW139 e il bimotore di classe 'super-medium' AW189. La flotta Bristow di elicotteri Leonardo conterà quasi 110 unità con l'arrivo di questi ulteriori dieci AW189. Nel 2022 i due partner hanno firmato un accordo per un programma decennale di servizi di assistenza globale per le flotte di AW139 e AW189 in servizio nel mondo. Questo nuovo programma di servizio è finalizzato ad assicurare una logistica ancora più efficiente e risparmi per l'operatore, evidenziando il valore del supporto logistico di Leonardo, incrementando le prestazioni nelle diverse aree geografiche. L'AW189, appartenente alla famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo e con un peso massimo al decollo di 8,3/8,6 tonnellate, combina capacità di carico e raggio d'azione superiori con tecnologia avanzata per svolgere con successo un'ampia serie di missioni quali supporto all'industria energetica, trasporto passeggeri, ricerca e soccorso, antincendio, ordine pubblico. Caratteristiche uniche dell'elicottero includono la capacità della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente per 50 minuti in assenza di lubrificante e un sistema di alimentazione ausiliario.