Leonardo: accordo quadro con Bristow per dieci elicotteri AW189 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’AW189 è disponibile con oltre 200 kit di missione e un completo pacchetto di servizi di supporto e addestramento personalizzato per le specifiche esigenze degli operatori al fine di massimizzare l’efficacia e la sicurezza della missione. Come esempio recente, questo modello di elicottero ha ottenuto la certificazione per la trasmissione automatica dei dati di prestazione verso una stazione a terra utilizzando comunicazioni satellitari in volo, connettività 4G o Wi-Fi a terra. Fornisce un modo sicuro per condividere una rappresentazione accurata di ogni singolo volo in maniera che i tecnici di Leonardo possano valutare i dati rapidamente, ottimizzando in tal modo manutenzione e supporto. Oltre 140 AW189 sono stati ordinati fino ad oggi, con più di 90 consegnati a operatori in tutto il mondo. A dieci anni dalla sua certificazione, l’AW189 rimane l’elicottero di maggior successo nella sua categoria in termini di presenza di mercato, numero di operatori, paesi e applicazioni. (Com)