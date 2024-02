Sardegna: Schlein a Meloni, è la nostra prima riconquista e non sarà l'ultima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata davvero dura, non avevo certezze nemmeno io stavolta", dice in una intervista a "Repubblica" Elly Schlein, ripensando ai tormenti della scorsa notte, lo spoglio a rilento, il testa a testa fino all'ultimo voto. "Sapevo - racconta la segretaria del Partito democratico - che ce la potevamo giocare perché la campagna di Alessandra Todde era andata in crescendo, specie nella settimana prima del voto avevo notato un cambiamento di clima e nutrivo la speranza di una risalita, però qualche timore restava. Era dal 2015 che non strappavamo una regione alla destra. Nove anni, un'eternità. Dalla Sardegna è arrivato un bel segnale: è la nostra prima 'reconquista' e non sarà l'ultima, questo è il mio messaggio per Giorgia Meloni". Nel day after più felice del suo anno uno da segretaria, la leader democratica saltella si gode il sapore della vittoria e guarda già al futuro: "La sfida in Abruzzo, dove il centrosinistra stavolta al completo ci può regalare un'altra sorpresa. Ma anche la costruzione del campo dell'alternativa, a cui lavoro sin dal principio con spirito testardamente unitario. La vittoria di domenica dimostra due cose: che la premier non è imbattibile e che se stiamo insieme tutto diventa possibile". (segue) (Com)