Sardegna: Schlein a Meloni, è la nostra prima riconquista e non sarà l'ultima (3)

- Dalla Sardegna può partire la riscossa del campo largo: "Di sicuro il risultato dimostra che se siamo uniti la destra si può battere. La Sardegna non è terra da test nazionali, ha una storia e una sua specificità, però qui è successo qualcosa. Non ha perso solo Truzzu, ha perso la premier che ha imposto con arroganza il suo candidato, sfilandolo a Salvini. Sono sbarcati sull'isola in pompa magna, sicuri di vincere, e hanno preso una sberla micidiale, di cui Meloni deve assumersi la piena responsabilità". Per la maggioranza potrebbe essere l'inizio di una frana in grado di far esplodere le fibrillazioni interne al governo: "Quelle ce le hanno da tempo, la sconfitta non farà che aggravarle e immagino che voleranno gli stracci". Schlein osserva infine che "oggi la priorità è unire le nostre forze sulle grandi questioni del Paese e sono convinta che, se remeremo tutti nella stessa direzione, gli elettori ci daranno fiducia". (Com)