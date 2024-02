Gaza: telefonata tra ministro Esteri saudita e omologo Usa Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con cui ha discusso dell’attuale situazione nella Striscia di Gaza. Come riporta il quotidiano saudita "Arab News", nel corso della chiamata, avvenuta ieri, le parti si sono confrontate in particolare sugli sforzi per affrontare la crisi umanitaria nel territorio palestinese. Secondo un rapporto del Dipartimento di Stato Usa, Blinken ha espresso all’omologo la sua gratitudine per la “generosa assistenza umanitaria” fornita finora dall’Arabia Saudita e ha confermato l’impegno di Washington per arrivare “a una pace duratura attraverso la creazione di uno Stato palestinese indipendente con garanzie di sicurezza per Israele”. (Res)