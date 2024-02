Regno Unito: studio Cebr, aumento giorni di malattia costerà all'economia 77,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di giorni lavorativi persi per malattia nel Regno Unito è destinato ad aumentare di oltre il doppio entro il 2030, costando al Paese 66 miliardi di sterline (77,1 miliardi di euro). Secondo un'analisi della compagnia assicurativa Zurich e della società di consulenza Center for Economics and Business Research (Cerb), l’aumento è dovuto al fatto che sempre più persone affrontano malattie croniche. Peter Hamilton (Zurich) ha dichiarato al quotidiano “The Telegraph: "Questa è una bomba a orologeria per l'economia britannica che semplicemente non può più essere ignorata". (Rel)