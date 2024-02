Libia: premier Dabaiba accoglie con favore appello Onu per le lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha accolto con favore l’appello lanciato ieri da Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per chiedere “elezioni presidenziali e parlamentari nazionali libere, giuste, trasparenti e inclusive il più presto possibile”. In una nota, Dabaiba ha affermato di aver sempre sostenuto la necessità di indire le elezioni per “porre fine alle fasi transitorie che il Paese e il suo popolo hanno subito”, purché il voto si svolga su “su basi costituzionali e legali”. Il primo ministro dell’esecutivo basato a Tripoli ha ricordato di aver “accettato rapidamente” l’iniziativa lanciata dall’invito Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, per intavolare un dialogo con i cinque principali soggetti istituzionali del Paese “e avviare la fase di stabilità permanente che i libici meritano”. (segue) (Lit)