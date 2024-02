Russia: morte Navalnyj, Tucker Carlson insinua possibile coinvolgimento Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksej Navalnyj, attivista e oppositore russo recentemente morto in un campo di prigionia, sarebbe effettivamente deceduto a causa di una trombosi, come sostenuto ufficialmente dalle autorità russe. Lo ha affermato nei giorni scorsi Kyrylo Budanov, capo della direzione principale d'intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo cui le informazioni d'intelligence a disposizione di Kiev smentirebbero l'ipotesi di un assassinio commissionato dal presidente russo Vladimir Putin. "Potrei deludervi, ma sappiamo che è morto davvero per un coagulo di sangue. Più o meno lo abbiamo confermato", ha affermato il capo dell'intelligence militare ucraina, citato dal quotidiano "Ukrainska Pravda". Domenica scorsa i leader del G7 hanno diffuso un comunicato congiunto per chiedere al governo russo di chiarire le circostanze della morte di Navalnyj. Gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali hanno già varato nuove sanzioni a carico della Russia in risposta alla morte dell'oppositore politico. (Was)