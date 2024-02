Russia: "Bloomberg", petrolio Espo compensa sospensione dell'export da Sakhalin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre mesi, più di 10 milioni di barili di Sokol - una qualità di petrolio dolce e leggero - sono rimasti in giacenza nei depositi marittimi a causa delle difficoltà di pagamento e delle sanzioni occidentali a carico delle compagnie di navigazione e delle navi che trasportano il greggio. In precedenza è stato riferito che tre carichi di Sokol erano stati consegnati in India, e molti altri erano stati dirottati verso la Cina. Proprio l'India ha ripreso l'importazione del petrolio russo Sokol dopo una pausa di due mesi: secondo le fonti di "Bloomberg", la società indiana Hindustan Petroleum Corp (Hpclns) ha acquistato il petrolio Sokol da un commerciante privato e dovrebbe pagare tali forniture in dirham, la valuta degli Emirati Arabi Uniti. Le raffinerie statali indiane hanno dovuto interrompere l'acquisto di Sokol l'anno scorso, dopo che il governo aveva sconsigliato loro di utilizzare lo yuan cinese per pagare il petrolio russo, e ciò anche a causa delle relazioni tese tra Nuova Delhi e Pechino. (segue) (Was)