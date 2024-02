Russia: "Bloomberg", petrolio Espo compensa sospensione dell'export da Sakhalin (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India ha aumentato drammaticamente le importazioni di petrolio dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, approfittando dei forti sconti concessi da Mosca: le importazioni indiane di petrolio russo, pari a zero nel gennaio 2022, sono rapidamente aumentate sino a raggiungere 1,27 milioni di barili giornalieri nel gennaio 2023, secondo la società di ricerca Vortexa. Lo scorso anno la Russia è stato il primo fornitore di petrolio dell'India, rappresentando circa il 30 per cento delle forniture complessive. Il picco massimo di 1,99 milioni di barili giornalieri è stato raggiunto nel mese di luglio, ma da allora le importazioni sono progressivamente calate a 1,29 milioni di barili il mese scorso. "Abbiamo già diversificato" nell'arco degli ultimi due anni, ha dichiarato Puri, aggiungendo che oggi l'India "importa petrolio greggio da 39 Paesi". (Was)