Regno Unito: "Financial Times", nomina nuovo ambasciatore negli Usa in primavera o estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico prevede di nominare un nuovo ambasciatore negli Stati Uniti in primavera o in estate. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times" che cita sue fonti. "Il governo del Regno Unito si sta preparando a nominare il prossimo ambasciatore britannico negli Stati Uniti, con un annuncio atteso in primavera", si legge nel giornale. L’attuale ambasciatrice negli Stati Uniti, Karen Pierce, resterà in carica sino alla fine del 2024, ma i funzionari suggeriscono che il nuovo ambasciatore potrebbe iniziare le sue funzioni già quest’estate per prepararsi alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. Fra j principali candidati per l'incarico ci sono, in particolare, il consigliere per la sicurezza nazionale Tim Barrow e la rappresentante del Regno Unito all'Onu Barbara Woodward. La stampa britannica, in precedenza, non ha escluso anche una nomina di Nigel Farage, fra i principali sostenitori della Brexit, qualora sia Donald Trump a vincere le elezioni negli Stati Uniti. I due, infatti, sono legati da un rapporto di amicizia e tale decisione servirebbe a favorire il dialogo fra i due Paesi. (Rel)