© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno colpito 230 obiettivi nello Yemen dall'inizio della campagna contro le milizie yemenite filoiraniane Houthi, responsabili degli attacchi contro le navi commerciali in navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Lo ha affermato il vice segretario aggiunto alla Difesa americano per gli affari in Medio Oriente, Daniel Shapiro. (Was)