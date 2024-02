Russia: "Financial Times", documenti segreti rivelano criteri d'impiego delle armi nucleari tattiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano britannico "Financial Times" ha ottenuto da "fonti occidentali" una serie di documenti segreti delle forze armate russe riguardanti "ipotetici scenari di invasione della Cina", contenenti dettagli in merito alla dottrina della Russia sull'impiego delle armi nucleari. Secondo il quotidiano britannico, dai documenti emerge "una soglia per l'impiego delle armi nucleari tattiche inferiore a quella pubblicamente ammessa dalla Russia": la dottrina militare di Mosca prevedrebbe in particolare "l'impiego di armi nucleari tattiche nelle fasi preliminari di un conflitto con le maggiori potenze mondiali". (segue) (Rel)