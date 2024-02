Russia: "Financial Times", documenti segreti rivelano criteri d'impiego delle armi nucleari tattiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Financial Times" afferma di essere entrato in possesso di "29 file militari russi creati tra il 2008 e il 2014, inclusi scenari bellici e presentazioni a ufficiali navali che discutono i principi operativi per l'impiego della armi nucleari". I criteri definiti dalla Russia per il ricorso alle armi atomiche - scrive il quotidiano - "variano da una invasione ostile del territorio russo a scenari più specifici, come la distruzione del 20 per cento dei sottomarini strategici lanciamissili" delle forze armate russe. "E' la prima volta che documenti di questo genere vengono divulgati", ha commentato in merito alle rivelazioni del quotidiano britannico Alexander Gabuev, direttore del think tank Carnegie Russia Eurasia Center, con sede a Berlino, secondo cui dal materiale emerge che la Russia si è data "una soglia piuttosto bassa" per il ricorso alle armi nucleari tattiche. (segue) (Rel)