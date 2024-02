Russia: "Financial Times", documenti segreti rivelano criteri d'impiego delle armi nucleari tattiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le testate nucleari tattiche russe, che posso essere veicolate tramite missili lanciati da piattaforme terrestri, aeree e navali, sono concepite per l'impiego limitato nell'eventualità di conflitti in Europa o in Asia, diversamente dalle più potenti armi nucleari "strategiche", che invece costituirebbero principalmente un'arma di ultima istanza nell'eventualità di un conflitto con gli Stati Uniti. Anche se i file ottenuti dal "Financial Times" risalgono a più di dieci anni fa, esperti consultati dal quotidiano ritengono che i contenuti siano ancora attuali nell'ambito della dottrina militare russa. Secondo il quotidiano, i documenti rivelerebbero anche "la sfiducia nei confronti della Cina profondamente radicata nell'elite della sicurezza russa", nonostante già dal 2001 il presidente russo Vladimir Putin abbia iniziato a forgiare un'alleanza con Pechino che include un trattato per la proibizione del primo impiego di armi nucleari. (Rel)