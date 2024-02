Giappone: Fukushima, piccolo drone studia per la prima volta le barre di combustibile fuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone delle dimensioni di un palmo di mano è volato oggi all'interno di uno dei reattori danneggiati della centrale nucleare Fukushima Daiichi in Giappone, ispezionando le barre di combustibile semifuso a seguito dell'incidente del 2011, causato dal devastante terremoto e dallo tsunami che si abbatterono sul Paese. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l'operatore della centrale nucleare di Fukushima, Tokyo Electric Power Company (Tepco), spera di poter ottenere una panoramica completa delle barre di combustibile, anche in aree che sino ad oggi non è stato possibile osservare direttamente tramite l'impiego di robot. (segue) (Git)