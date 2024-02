Usa: l'Esercito si ristruttura, personale ridotto di 24mila unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito degli Stati Uniti ridurrà il numero complessivo dei suoi dipendenti di ben 24mila unità, nell'ambito di un vasto piano di ristrutturazione teso a superare l'era delle operazioni controinsurrezione e a riportare invece il focus ai conflitti su larga scala. E' quanto previsto da un piano pubblicato ieri sul sito web dell'Esercito Usa, che prevede per i prossimi anni un numero totale di effettivi pari a 470mila unità. Ad oggi l'Esercito statunitense conta circa 494mila soldati, anche se il numero dei militari in servizio attivo è inferiore: circa 445mila. L'obiettivo della riorganizzazione, secondo l'Esercito, è di "generare nuove capacità e riequilibrare la struttura della forza". In futuro l'Esercito Usa "avrà ancora bisogno delle capacità" relative alla lotta alle insurrezioni e al terrorismo, ma "alla luce del mutevole ambiente di sicurezza e dell'evoluzione delle caratteristiche della guerra, l'Esercito sta tornando a concentrarsi sulle operazioni di combattimento su larga scala contro potenze militari tecnologicamente avanzate", afferma il documento, con un evidente riferimento alla Cina e alla Russia. (Was)