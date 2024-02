Sardegna 2024: Colucci (Nm), 48,8 per cento è spinta per prossime sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La coalizione del centrodestra con le sue liste si conferma la più votata dagli elettori. Abbiamo raggiunto il 48,8 per cento contro il cosiddetto 'campo largo' che ha chiuso con il 42,6 per cento". Lo ha dichiarato l'onorevole Alessandro Colucci di Noi Moderati. "Questo risultato - ha proseguito - testimonia che il centrodestra sta lavorando bene ed è premiato dal consenso dei cittadini. Il loro voto riflette la fiducia che ripongono nella nostra coalizione e che nei prossimi anni non verrà tradita. Siamo uniti e compatti nell'affrontare, come coalizione del centrodestra le future sfide del nostro Paese". (Rin)