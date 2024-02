Usa: urne chiuse in Michigan, Trump verso una vittoria facile e Biden guarda alla comunità araba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie in Michigan rappresentano invece un appuntamento importante per il presidente Joe Biden. Mentre la sua vittoria contro il deputato democratico Dean Phillips, del Minnesota, è scontata, le primarie potrebbero fornire una prima rappresentazione concreta del malcontento che molti elettori nutrono nei confronti delle politiche della sua amministrazione relativamente al conflitto nella Striscia di Gaza, dove le operazioni militari israeliane contro Hamas hanno già causato la morte di decine di migliaia di civili e una crisi umanitaria nella regione. In Michigan si trova la più grande comunità araba degli Stati Uniti, e nei giorni scorsi diversi attivisti e organizzazioni attive nello Stato hanno chiesto agli elettori democratici di selezionare l’opzione “uncommitted” sulla scheda elettorale al momento delle urne, per protestare contro l’approccio del governo federale alla crisi di Gaza. Un modo con cui i cittadini possono mostrare di essere allineati comunque al Partito democratico, senza però sostenere nessuno dei candidati attualmente in corsa. (Was)