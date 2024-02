Usa: elettori non allineati festeggiano in Michigan, inviato a Biden un messaggio su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti e le organizzazioni non governative del Michigan che hanno esortato gli elettori a prendere una posizione “non allineata” alle primarie democratiche in corso nello Stato, in protesta contro le politiche del governo federale in relazione al conflitto nella Striscia di Gaza, hanno accolto con entusiasmo i risultati preliminari delle urne. Mentre è ancora in corso il conteggio dei voti, con il 16 per cento circa delle schede che è stato già registrato, la percentuale di elettori che ha scelto l’opzione “uncommitted” sulla scheda è di poco superiore al 15 per cento. Si tratta di oltre 22 mila voti: un dato ben più alto dello scarto di 10 mila che ha permesso a Donald Trump di conquistare lo Stato alle elezioni presidenziali del 2016. I sostenitori dell’iniziativa di protesta contro le politiche dell’amministrazione Biden in Medio Oriente, guidati dall’organizzazione Listen to Michigan, si sono riuniti in un ristorante nella città di Dearborn, che ospita la più grande comunità araba degli Stati Uniti. (segue) (Was)