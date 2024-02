Imprese: Intel punta a produrre chip per 100 milioni di computer IA entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'informatica statunitense Intel punta a fornire processori core per 100 milioni di computer dotati di intelligenza artificiale (IA) entro il 2025, in un ulteriore segnale della corsa del settore ad adottare l'IA come nuovo motore di crescita. Il vicepresidente di Intel per il Client Computing David Feng ha dichiarato che l'azienda prevede di consegnare 40 milioni di computer Ia quest'anno, e 60 milioni l'anno prossimo: cifre che rappresentano oltre il 20 per cento del mercato globale dei Pc previsto per il prossimo anno. Il dirigente ha spiegato che nella nuova era dei Pc abilitati al pieno utilizzo dell'IA, Intel intende concentrarsi non soltanto sulle prestazioni, ma anche sulla qualità dei servizi e dell'esperienza d'uso, collaborando più strettamente con gli sviluppatori di software e applicazioni. (segue) (Was)