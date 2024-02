Usa-Corea del Sud: Pentagono accelera verso accordo per acquisizioni militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è parte delle iniziative dei presidenti Joe Biden e Yoon Suk Yeol per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi alleati nell'ambito delle catene di fornitura della difesa. I colloqui in merito all'accordo sono iniziati ad aprile dello scorso anno. Nella nota, il Pentagono afferma che "lo scopo dell'accordo Rdp è di promuovere la razionalizzazione, la standardizzazione, l'interscambiabilità e l'interoperabilità dei sistemi di difesa convenzionali con gli alleati e altri governi amici". Questo genere di accordi, ha aggiunto il pentagono, "forniscono una cornice per le comunicazioni in corso in merito all'accesso al mercato e alle questioni riguardanti le acquisizioni per potenziare la cooperazione alla difesa". (Git)