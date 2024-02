Auto: Honda prova a rilanciare l'idrogeno con la funzionalità plug-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore giapponese di automobili Honda Motor rientrerà quest'anno nel mercato emergente della mobilità a idrogeno, proponendo uno sport utility vehicle (Suv) a idrogeno dotato di funzionalità plug-in, e scommettendo così sulla futura diffusione delle stazioni di ricarica dell'idrogeno. Honda ha presentato il modello Cr-V e:Fcev oggi durante una mostra sulle tecnologie legate alle energie rinnovabili in corso a Tokyo. Il nuovo modello verrà prodotto presso lo stabilimento di Honda nello Stato Usa dell'Ohio, e debutterà in California e in Giappone la prossima estate. (Git)