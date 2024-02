Gaza: Kirby, Usa non sosterranno offensiva a Rafah senza piano credibile di evacuazione civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sosterranno alcuna offensiva militare israeliana contro la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, senza aver prima studiato il piano del governo israeliano per l'evacuazione dei civili dalla città. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Il funzionario ha ricordato che all'inizio di febbraio il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sostenuto di aver ordinato alle Forze di difesa israeliane di approntare "un piano per le operazioni a Rafah che includa misure per garantire la sicurezza di più di un milione di rifugiati che si trovano lì". Kirby ha ammesso però che ad oggi Israele non ha condiviso con gli Stati Uniti alcun piano in tal senso. Ieri Netanyahu ha invece avvertito che Israele procederà con l'offensiva a Rafah a prescindere dal successo dei negoziati per una pausa umanitaria a Gaza. (Was)